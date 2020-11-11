عرمان: الحكومة مصابة بأعراض التسنين كالحمى والاسهالات

حذر الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان قيادات الحكومة بأنهم يقودون بص الثورة والتغيير المكتوب عليه خط الثورة، الدمازين، عطبرة، القضارف، الخرطوم وبالعكس في إشارة إلى إمكانية قيام ثورة ثانية من الدمازين في حال إنغلاق الأمور واستمرار الفشل بإعادة سيناريو الثورة التي انطلقت منها، ودعا لدعم الحكومة الانتقالية ووصف عرمان في احتفال باستاد الدمازين أمس عقب وصول وفد الجبهة الثورية في إطار الاستعدادات للاحتفالات بعودة قيادات الصف الأول للخرطوم، وصف حالة الحكومة بالمصاب بكل أعراض التسنين من حمى واسهالات مؤكداً أنهم في الجبهة الثورية سيتعاونون مع الجميع من أجل رفاهية واستقرار الشعب السوداني وفي إشارة واضحة لموارد البلد بعد الإنسان والمناخ ينقصها فقط…. الحكم الجيد.

وأكد عرمان بأن السلام الحقيقي يبدأ من داخل المنازل، ودعا إلى محاربة العطالة وأرجع اهتمامهم بتنفيذ الحكم الذاتي لتمتين أواصر الوحدة، وقال عرمان: ولاية النيل الأزرق وحدت السودان أيام التحالف بين عمارة دنقس وعبدالله جماع، وأردف: الصحيح أن السودان هو… جنا بتاع النيل الأزرق.)، وأكد بحسب صحيفة الجريدة،التزامهم في إطار التنفيذ الصحيح للاتفاقية بالمساواة بين كل شهداء الحرب وطالب بإنشاء مفوضية للشهداء لتحقيق ذلك .

وبدورها أعلنت قيادات الجبهة الثورية نهاية الظلم والتجني على المال العام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)