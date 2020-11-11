بوث في الخرطوم لبحث مرحلة ما بعد مغادرة قائمة الإرهاب

عقد المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة ، لبحث ترتيبات ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت مصادر أمس: إن المبعوث الامريكي للسودان السفير دونالد بوث وصل البلاد “لعقد لقاءات مع كبار المسئولين السودانيين حول ما يترتب على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعداد البلاد لاستقبال الاستثمارات الخارجية”.

وأشارت إلى أن المبعوث عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني الاثنين، وهو ذات اليوم الذي التقى فيه وكيل وزارة العمل والتنمية محمد الشابك، بحضور نائب رئيس بعثة السفارة الأميركية في الخرطوم إمبر باسكت.

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم، في تغريدة على توتير بحسب صحيفة الجريدة،إن لقاء المبعوث بوزير التجارة والصناعة، هدف إلى “المساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)