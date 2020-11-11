صغيرون تشيد بدور الجامعات في نشر ثقافة السلام

قطعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون، بدور الجامعات السودانية ومراكز بحوث دراسات السلام في نشر ثقافة السلام في أرجاء البلاد مشددة على بث الوعي وقيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع وأكدت صغيرون في الجلسة الافتتاحية للورشة العلمية عن دور التعليم العالي في بناء السلام بقاعة الوزارة أمس، أن السلام ضمن أولويات الحكومة الانتقالية لافتة إلى الدور الفعال لكليات المجتمع بعدد من الجامعات في خدمة المجتمع عبر البرامج المجتمعية، وطالبت بربط مراكز السلام بكليات تنمية المجتمع تحقيقاً للغايات المرجوة.

واعتبر البروفسيور جمعة كندة من جامعة بحري ،جعل السلام من أولويات الوزارة مهماً وسيسهم في صناعة واستدامة السلام، وقال: نحن الآن في مرحلة تنفيذ استحقاقاته خاصة وأن قيادات السلام سيصلون الخرطوم الأسبوع المقبل من أجل الانتقال من مرحلة التوقيع إلى الاتفاق على مرحلة التنفيذ، وشدد على ضرورة أن تكون الاتفاقية شاملة لتضم كل مكونات الكفاح المسلح ليكتمل السلام.

وكشف ممثل اليونسكو المهندس عبد القادر عابدين عن البدء في تنفيذ مشروع بناء القدرات وتقوية التعايش السلمي وغيرها من البرامج.وقال بحسب صحيفة الجريدة، إن الورشة لها أهمية خاصة لأن السلام هدف الجميع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)