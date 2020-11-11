شاهد بالصور: الجبلية تعود لإكتساح السوشيال ميديا وتسحر الأسافير بنيولوك جديد

عادت المطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل لإكتساح السوشيال ميديا مجدداً ولكن هذه المرة بإطلالة مختلفة سحرت بها الأسافير ،وذلك من خلال النيولوك الجديد الذي ظهرت به في الصورة.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالجبلية والنيولوك الجديد الذي طلت به بعد غيابها عن الساحة الفنية مما جعلهم يعقلون (الجبلية كل ماتختفي بتظهري بشكل أجمل)

من جانبهم علق البعض الأخر على الصورة المتداولة بقولهم (نقطة جوبا ظهرت وعملت شغل).

يذكر أن المطربة عائشة الجبل كانت قد ذهبت لدولة جنوب السودان للمشاركة في إحتفالات السلام .

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)