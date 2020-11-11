مواقع التواصل الاجتماعي: قضية الحاويات فضيحة للإمدادات

كشف فيديو سجله عدد من الثوار عن احتجاز أكثر من 60 حاوية محملة بالأدوية بشارع الهوا بجبرة لأكثر من أسبوعين، ووصف عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قضية الحاويات بفضيحة الإمدادات وطالبوا بضرورة فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في ترك الأدوية عرضة للتلف في الحاويات.

واشتكى عدد من سائقي تلك الحاويات الذين ظهروا في الفيديو من تجاهل إدارة الإمدادات الطبية لهم بحجة عدم توفر مخازن واستنكروا تبريراتها لوجود أزمة حادة في أغلب أصناف الأدوية بالصيدليات ، ولفتوا إلى تعرضهم للخطر بسبب كثرة اللصوص بشارع الهوا إلى جانب لسعات البعوض فضلاً عن ارتفاع تكلفة معيشتهم التي يدفعونها على حسابهم الخاص وتردي أوضاع أسرهم التي تنتظر عودتهم .

وقال سائق إحدى الحاويات المحتجزة ( ذهبنا لإدارة الامدادات وأبلغتنا بأنها ستقوم باجراء إحصائيات ثم بعد ذلك تتجه للولايات وأكدت أنها ليس لديها مخازن فارغة).

بينما ذكر سائق حاوية آخر أن الامدادات تنكرت لهم وقالت لهم بالحرف الواحد أنها ليست مسؤولة عنهم لأنها ليست الجهة التي جاءت بهم) ورد السائق على ذلك قائلاً (إذا لم يكن لدى الحكومة مخازن كان يجب أن تترك الأدوية بالميناء وتقوم بدفع ايجارات الأرضيات).

وقال السائق الثالث (مدير الإمدادت رد علينا) ما داير أعمل ليكم حاجة إلى حين تفريغ المخازن من الأدوية.

وأوضح سائقوا الحاويات المحتجزة بسبب عدم وجود مخازن أن عدد الحاويات بالشارع بلغ أكثر من 45 شاحنة الى جانب عشرات الحاويات باللعوتة، وقال سائق حاوية (وصلت منذ الثلاثاء الماضي وقمت بالتسجيل حتى أحظى بفرصة تفريع حمولتي ورقمي 39 وفي خلال ستة أيام تم تفريغ 15 عربة فقط وأكد بحسب صحيفة الجريدة، أنه تعرض لهذا الموقف للمرة الثالثة، وكانت الامدادات تتحجج تارة بعدم وجود عمال للتفريغ وتارة بالمخازن الممتلئة، وأردف: (جئنا بالدواء منذ 15 يوم ولم تهتم الإمدادات الطبية بتفريغ شحناته في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من انعدام الدواء بالصيدليات)، وحذر من مغبة استمرار الدواء بالحاويات لجهة أنها ليست مزودة بالثلاجات لحفظ الأدوية من التلف. وشكك في مدير الإمدادات، وذكر: راودنا الشك تجاه مدير الإمدادات لطريقة تعامله مع الأدوية في ظل انعدامها بالخرطوم والولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)