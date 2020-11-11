الأدلة الجنائية تحقق بشأن “جسم غريب” قُرب وزارة العدل

تحقق الأدلة الجنائية – قسم الأسلحة والمتفجرات – بشأن جسم غريب يصدر أصواتاً تم العثور عليه على بُعد (100) متر غرب برج وزارة العدل، وبالقرب من مقر البعثة البريطانية في الخرطوم، وذلك بعد إبلاغ طاقم تأمين مقر البعثة بالعثور على الجسم الغريب.

وبحسب صحيفة الصيحة، حضر تيم مسرح الحادث بقيادة مدير قسم الأسلحة والمتفجرات ومدير الشرطة الأمنية، وتمكن فريق البحث من حمل الجسم الغريب وتحويله لمعامل الأدلة الجنائية لأغراض الفحص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتدوين بلاغ بالرقم (967) تحت المادة (44) من قانون الإجراءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)