تحقق الأدلة الجنائية – قسم الأسلحة والمتفجرات – بشأن جسم غريب يصدر أصواتاً تم العثور عليه على بُعد (100) متر غرب برج وزارة العدل، وبالقرب من مقر البعثة البريطانية في الخرطوم، وذلك بعد إبلاغ طاقم تأمين مقر البعثة بالعثور على الجسم الغريب.
وبحسب صحيفة الصيحة، حضر تيم مسرح الحادث بقيادة مدير قسم الأسلحة والمتفجرات ومدير الشرطة الأمنية، وتمكن فريق البحث من حمل الجسم الغريب وتحويله لمعامل الأدلة الجنائية لأغراض الفحص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتدوين بلاغ بالرقم (967) تحت المادة (44) من قانون الإجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأدلة الجنائية تحقق بشأن “جسم غريب” قُرب وزارة العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.