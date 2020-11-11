الدفاع يعترض على تمثيل مستشارين للكباشي في قضية ثوار الحتانة

اعترضت هيئة الدفاع في الجلسة الأولى لمحكمة أعضاء لجان مقاومة الحتانة التي انعقدت أمس بمحكمة كرري، اعترضت على تمثيل مستشارين من مجلس السيادة والقوات المسلحة، وبـررت ذلك لجهة أن البلاغ تقدم به عضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين الكباشي بصفته الشخصية، وحددت المحكمة الجلسة الثانية في الثالث من ديسمبرالقادم.

وبحسب صحيفة الجريدة، كانت قد قيدت بلاغات في الخامس من أغسطس الماضي ضد أعضاء لجان مقاومة الحتانة (الاخلال بالسلامة والأمن – الإزعاج العام-كسر الحظر الصحي)، على خلفية تجمهرهم في الخامس من أغسطس الماضي أمام منزل الصحفي جمال عنقرة الذي أقام وليمة شارك فيها عدد من الصحفيين إلى جانب الكباشي الذي قابله أعضاء مقاومة الحتانة بالهتاف ضده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)