حركات الكفاح المسلح تطالب بمنصب النائب العام

علمت مصادر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، أن حركات الكفاح المسلح طالبت بمنصب النائب العام، وناقشت الطرح على أعلى المستويات، وجرت مشاورات في الداخل والخارج بهذا الخصوص.

ومن المتوقع أن يطرح بصورة رسمية، عقب عودة رؤساء الحركات إلى الخرطوم في الخامس عشر من الشهر الحالي بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)