الخرطوم تستقبل أول وفد إسرائيلي لتعزيز التطبيع

قالت مصادر إسرائيلية، إن وفداً فنياً سيصل الخرطوم الأحد المقبل، وسيضم الوفد بحسب ما كشفت مصادر إسرائيلية أمس، موظفين في مجالات مهنية معينة ولن يكون سياسياً.

وأضافت المصادر أن عدد الأعضاء فيه سيكون أقل من عدد الوفد الذي زار الإمارات في شهر سبتمبر الماضي.

وفي السياق، نقلت مصادر عن مصدر مطلع على الخطط المبدئية للوفد، إن إسرائيل تعتزم إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد لتعزيز عملية تطبيع العلاقات التي أعلن البلدان عنها يوم 23 أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة.

وقالت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن لديه تعليق فوري على الخبر، كما لم يعلق المسؤولون السودانيون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)