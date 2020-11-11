المحكمة ترفض استبعاد ممثل دفاع متهم هارب وتؤكد أن المحاكمة حضورياً أو غيابياً

طلب ممثل الدفاع عن المتهم ابراهيم نايل ايدام من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله، واشار إلى المتهم بعد نزوله المعاش لا ينطبق عليه الاتهام وفقاً للمادة (54) من قانون القوات المسلحة، وأعتبر عوض جلجال ممثل الدفاع في رده على خطبة الاتهام أمس جريمة تقويض النظام الدستوري بأنها جريمة مستمرة، وتساءل عن مصير التشريعات التي صدرت في ظلها.

ووصف ممثلو دفاع المتهمين يونس محمود وإبراهيم نايل ايدام إن محاكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989م تحاكم المتهمين بعقوبتين مدنية وعسكرية وفقا للقانون الجنائي وقانون القوات المسلحة حسب المادة (54).

من جهة اخرى رفضت المحكمة طلب هيئة الاتهام باستبعاد ممثل الدفاع عن المتهم الهارب صديق فضل سيد أحمد وفقا لنص المادة (134) من القانون الجنائي بأن تتم المحاكمة حضوربا او غيابيا.

وقال القاضي عصام الدين محمد ابراهيم إن حضور المتهم هو اصل المحاكمة وأضاف” المحاكمة الغيابية هي استثناء لبعض الحالات، وأن تمثيل دفاع للمتهم الهارب يأـي لضمان حصوله علي محاكمة عادلة، وبرر القاضى رفضه بأن طلب الاتهام يتعارض مع المواثيق الدستورية والنصوص القانونية، بجانب أنه يعتبر إخلال لمبدأ الشرعية والمحاكمة العادلة.

وحددت المحكمة جلسة أخرى في 17 نوفمبر الجاري لمواصلة سير إجراءات القضية.

كما سمحت المحكمة للمتهمين علي الحاج وإبراهيم السنوسي بالانصراف ومغادرة جلسة المحكمة، وقال قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم انه قبل إفادة الطبيب المختص المتعلقة بان المتهمين يعانون امراض القلب بجانب نقص الأكسجين في القاعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فيما رفض القاضي طلب الدفاع عن المتهم أحمد محمد علي الفشاشويا بالانصراف بسبب ظروفه الصحية، وطلب احضار تقرير طبي من طبيب المتهم المختص لحالته الصحية، وأضاف ان الطبيب الذي مثل أمام المحكمة اليوم ليس متابعا لحالة المتهم المذكور.

ووافق رئيس منظومة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام، على السماح للمتهمين بالانصراف حسب ما أشارت اليه المحكمة، وقررت المحكمة مباشرة إجراءات الجلسة وسماع رد الدفاع حول خطبة الاتهام رغم انقطاع التيار الكهربائي.

ورفض قاضي المحكمة طلب الدفاع عن المتهم أحمد محمد علي الفشاشويا بتأجيل الجلسة بسبب ظروف المتهم الصحية وخروجه من المستشفى نسبة لانعدام الأكسجين بالقاعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال القاضي ردا على الدفاع بحسب صحيفة أول النهار، انه في حال شعر بانعدام الأكسجين في القاعة سيقوم برفع الجلسة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)