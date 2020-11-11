  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

رئيس الوزراء يتلقّى رسالة من نظيره الإثيوبي

تاور يلتقي د. رياك مشار بجوبا

(السوداني) تكشف أجندة المبعوثين الأمريكي والبريطاني مع قمر الدين

شُعبة المخابز بالخرطوم تكشف عن زيادة جديدة في تكلفة (الرغيف)

اجتماعٌ بالقصر الرئاسي يؤكد على ضرورة تكوين المفوضيات

رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي ينعون د. صائب عريقات

الشرطة تبدأ حملة واسعة بالخرطوم لضبط مخالفات تظليل ورخص وشهادات بحث السيارات

صحيفة الوطن:

إسرائيل تكشف عن إرسال وفد للخرطوم لتعزيز التطبيع

إصابة وزير الصحة وقيادات في الوزارة بفيروس كورونا

قيادي بالحرية والتغيير :وكلاء صندوق النقد الدولي يعتزمون وضع زيادات جديدة في أسعار الوقود

ارتفاع قياسي جديد للتضخم

مستشار حمدوك :انسحاب الشيوعي من قحت يكشف عن خلل

أبي أحمد يرسل مبعوثاً أمنياً للبرهان

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان وحمدوك يؤكدان حرص السودان على أمن واستقرار اثيوبيا

إصابة وزير الصحة واثنين من مديري الإدارات بفيروس “كورونا”

المجلس السيادي ينعي صائب عريقات ورئيس مالي السابق

معدل التضخم لشهر اكتوبر يسجل 229%

صحيفة أخبار اليوم:

إصابة وزير الصحة بكورونا وتوجيهات مهمة للجنة الطوارئ الصحية

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تدفقات هائلة للاجئين الأثيوبين وتوقعات بوصول العدد «200» ألف للبلاد بسبب الحرب

زعيم البعث : الشيوعي مؤثر ولا يمكن تخطيه

المبعوث الأمريكي يعقد لقاءات حول ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

نائب عبد الواحد نور يصل جوبا بدعوة من سلفا كير

إرسال أول وفد إسرائيلي إلى السودان بعد أيام لتأكيد التطبيع

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)