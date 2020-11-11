مباحث الخرطوم تعيد رضيعاً إلى والدته في ظرف (4) ساعات من اختطافه

نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم (فرعية امدرمان) في اعادة طفل حديث الولادة الى حضن والدته بعد مضي 4 ساعات من لحظة اختفائه من داخل احدى المستشفيات.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة ان الوليد كان بحضانة قسم حديثي الولادة بالمستشفى المعني وأثناء ذلك تمكنت امرأة من التسلل الي القسم واختطاف الوليد والخروج من المستشفى.

وباكتشاف اختفاء الطفل تمت مراجعة الطاقم الطبي والإداري دون الوصول الي لغز اختفاء الوليد حينها قررت أسرته وإدارة المستشفى اللجوء لقسم الشرطة وتحرير بلاغ فقدان وفور ورود البلاغ تم تكليف فريق ميداني من مباحث فرعية امدرمان لاماطة اللثام عن ملابسات فقدان الطفل حديث الولادة من حضانة المستشفى الكائن بامدرمان وعلى الفور باشر الفريق الميداني التحريات الأولية وجمع المعلومات باشراف رئيس فرعية المباحث بامدرمان و بمتابعة العميد شرطة سليمان إسماعيل خريف مدير مباحث شرطة ولاية الخرطوم وتحت اشراف اللواء شرطة عبدالرؤوف الضو محمد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم

وفي زمن وجيز لم يتجاوز اربع ساعات تمكن الفريق من الوصول الي هوية الجاني بدقة واستنفار منسوبي المباحث الى ان نجحوا في القبض على المرأة المشتبه بها وضبط بحوزتها الطفل حديث الولادة وتمت اعادته الى أسرته ووضع بالحضانه وهو بصحة جيدة وتم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمة بشرطة وحدة حماية الاسره والطفل امدرمان.

من جانبه طمأن مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم وفق صحيفة السوداني المواطنين على جاهزية شرطة ولاية الخرطوم وقدرتها على تسديد كافة البلاغات وعدم تقييد بلاغ ضد مجهول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)