طالب سوداني بجامعة التقانة يضع نظرية علمية في قياس الجودة تتفوق على (الايزو)

قام طالب السنة الاخيرة بجامعة العلوم والتقانة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، احمد محمد هارون بوضع نظرية علمية تدخل في قياس جودة البرمجيات، ووضع معادلة لقياس الجودة.

وقالت الدكتورة يسرا مبارك المتخصصة في هندسة البرمجيات وفق “سونا” بان المعادلات والمعايير التي وضعها المهندس احمد هارون ممتازة جدا لقياس جودة البرمجيات واختبار الجودة واضافات سوف يكون لها تأثير كبير في تطوير البرمجيات.

وقالت يسرا وفق صحيفة السوداني“عملت سنوات طويلة في هذا المجال لم أجد مثل هذه المعادلات و المعايير وهي افضل من معايير منظمة الايزو العالمية لان معايير احمد واضحة و سهلة وتتناسب مع المشاريع الضخمة و حتى الصغيرة لان بنيتها الداخلية مفتوحة المصدر تتعدل حسب المشروع ما يجعلها تتفوق على معايير الايزو.

وصرحت بان المهندس احمد محمد هارون ظاهرة علمية فريدة وتمنت له التوفيق وطالبت بضرورة نشر أبحاثه التي وصفتها بالمميزة حتى يعم الفائدة كل المهتمين في هذا المجال

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)