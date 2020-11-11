الرئيسية/أخبار/ عاجل : الشرطة تقوم بحملة واسعة بالخرطوم لضبط مخالفات تظليل السيارات أخبار منذ 38 دقيقة 0 الشرطة تقوم بحملة واسعة بالخرطوم لضبط مخالفات تظليل ورخص وشهادات بحث السيارات.وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 38 دقيقة 0

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