والي البحر الأحمر يقيل مديري عموم الوزارات والمديرين التنفيذيين وأمين حكومة الولاية

أقال والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي أوهاج مديري عموم وزارات المالية والصناعة والزراعة والبنى التحتية والتوجيه وأمين مجلس البيئة والسياحة واثنان من مديري الإدارات، هما مدير إدارة النقل والبترول ومدير إدارة تجميل المدينة، كما أنهى وفق صحيفة السوداني تكليف أمين عام حكومة الولاية، بجانب المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية عدا مدير تنفيذي محلية بورتسودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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