قررت جامعة الجزيرة الثلاثاء تعليق الدراسة لجميع الدفعات بكلية الطب وذلك لمدة ثلاثة أسابيع على أن يتم النظر في إستئناف الدراسة حال التأكد من سلامة الوضع بالنسبة للطلاب والعاملين. وجاء القرار بناءاً على توصية إدارة الكلية طبقاً لما ورد من إدارة الخدمات الصحية بوجود حالات مؤكدة للإصابة بجائحة كورونا وسط طلاب كلية الطب . وأكدت إدارة الجامعة وفق صحيفة السوداني أنها تعمل جاهدة مع كلية الطب لإستئناف الدراسة بالكلية في أقرب وقت ممكن للدفعات المختلفة عبر التعليم الإلكتروني . ووجه القرار الذي أصدره بروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة بضرورة أن يلتزم عمداء الكليات الأخرى والعاملين والطلاب بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل لجنة الخدمات الصحية منعاً لتفشي المرض. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة بكلية طب الجزيرة جراء جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.