حمدوك ملتزمون بمعالجة شاملة لقضايا شرق السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك التزام الدولة بوضع المعالجات الشاملة لقضايا شرق البلاد، وهي قضايا ذات أبعاد سياسية، أمنية، اجتماعية وتنموية، وجميعها تلقى الاهتمام الكامل من جميع المؤسسات الرسمية، وكل ذلك للحفاظ على وحدة وتماسك البلاد .

جاء ذلك لدى لقائه الثلاثاء أعضاء لجنة إجراء مصالحات بين مكونات قبائل شرق البلاد، برئاسة السلطان صديق آدم عبد الله .

وقال السلطان هاشم عثمان هاشم الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية للإدارة الأهلية وفق ( سونا) أن اللقاء بحث أهداف وأدوار اللجنة المتمثلة في إجراء المصالحات ما بين مكونات أهل الشرق بالحسنى والعرف القبلي التليد من خلال تسوية الأوضاع في شرق السودان، من خلال رتق النسيج الاجتماعي ونشر روح المحبة والإخاء بين المكونات الاجتماعية للأقليم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)