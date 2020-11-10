تجمع الدراميين يطلق مبادرة لتجميل المسرح القومي

ينظم تجمع الدراميين السودانيين مبادرة نفير المسرح القومي (حنبنيهو)، وتشتمل المبادرة على نظافة المسرح وتشجيره و إنارته، بالإضافة لعمل جداريات على طول السياج، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري وتنطلق المبادرة وفق ( سونا) فى التاسعة من صباح الأربعاء11 وتتواصل بالتعاون مع مجموعة عرض مسرحية عوين كافي. ودعي التجمع جميع الدراميين والمهتمين بالمسرح للتفاعل والمشاركة في تجميل واجهة الفن السوداني (المسرح القومي). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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