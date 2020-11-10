الصحة تحذر من عواقب موجة كورونا ثانية أشد من الأولى

في بيان لها وزارة الصحة تدعو جميع المواطنين للالتزام بتوجيهاتها لتفادي الموجة الثانية التي وصفتها بأنها اشد من الأولى بحسب العربية- السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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