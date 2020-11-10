إسحاق أحمد فضل الله يكتب: عشاء مصر الجديدة

والإيجاز ممتع ..

واللوحة. في الفن الصيني. ليست أكثر من خط واحد.. والخط الذي يرسم السودان اليوم. هو.

الصادق والثورية. في الإمارات اليوم.

بدعوة تتبعها دعوة.

والشفيع خضر في الخرطوم غداً. بدعوة تتبعها دعوة.

وصديق يوسف في عشاء قوش أمس. ( عزف منفرد)

والإيجاز ممتع.. لكن الإيجاز يثير السخط. إن هو لم يكمل اللوحة ببعض التفاصيل.

وبعض التفاصيل هي..

صديق يوسف يصل إلى دعوة العشاء الخاصة جداً. في مصر الجديدة بمرسيدس زرقاء تحمل لوحة الجيزة

والعشاء الفخم يغطي بضحكات تجعل بعضهم ينظر من بعيد. من تحت النظارات..

ولقاء سكرتير الشيوعي. مع قوش الإسلامي. في بحر اللقاءات الآن. لقاء يرسم خطاً آخر..

فأنت تستطيع أن تجزم أن قوش في عشاء أمس. كان يعرف أن حمدوك يدعو الشفيع خضر ( الشيوعي المنشق الذي يقيم في القاهرة منذ عام ) والذي هو من أصدقاء قوش

حمدوك يدعو الشفيع لأن خيوط اللوحة هي.

الشيوعي (الخطيب) يريد الدماء.

وصديق يوسف. / الذي يكتب إلينا بعض أصدقائه بحرصه على الجمعة والجماعات. وأنه ابن شيخ يوسف إبراهيم. أشهر علماء أمدرمان / صديق يوسف هذا أقل إراقة للدماء من الخطيب

والشفيع أقل من صديق يوسف.

وحمدوك.. الذي يتصل بغندور.. ويفشل..

ويتصل بكرتي.. ويفشل.. ينصحه البعض. بلقاء أنس عمر. . بدعوى أن أنس عمر صديق للشفيع. خضر.

وقالوا . إن الحديث مع أي قيادي إسلامي. هو حديث مع الآخرين كلهم

وقالوا لحمدوك. أن يستعجل.. حتى يسبق هبوط لجان حقوق الإنسان في الخرطوم..

ويسبق. هبوط الثورية وتجمع الأحزاب الآن. في الخرطوم..

وحمدوك يعرف أن الترتيب اكتمل.. وأن طائرة إماراتية. تحمل الصادق نهاية الأسبوع الماضي إلى الإمارات

وأن طائرة إماراتية تحمل وفد الجبهة الثورية أمس إلى الإمارات

وحمدوك يعرف أن عشاء قوش وصديق في مصر الجديدة يلحقه عشاء قرقاش والمجموعة هذه في قصره..

ولعل اللقاء في قصر قرقاش. مدير مخابرات الإمارات حين يستمع إلى الصادق. يدور رأسه.. وهو يجد أن الصادق يقول.

كل شيء تقف عربته أمام الخندق الذي يحفره الإسلاميون.

والإسلاميون لا يتم شيء من دونهم

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وكل شيء يقول إن المشهد الآن هو

الإسلاميون يرفضون الدخول حتى يعيد حمدوك ترتيب أوضاعه..

وحمدوك. الذي يفقد كل شيء ينظر منذ نهار الخميس إلى خطابات استقالات. / استقالات وزراء / فوق مكتبه

وحمدوك يقول صراحة إنه يرفض قبول الاستقالات لأن

المركب غرقانة.. لكن لا أغرق لوحدي.

والإمارات حين تعيد ترتيب أوضاعها تجد أن المطلوب هو

لا شيوعيين في الحكم

وخروج كل العاملين الشيوعيين من مفاصل الدولة

ولا إسلاميين في الحكم.

وعلى حمدوك أن يرتب أمره بحيث يتعامل مع كل هذا.

وأوراق الإمارات تجد أنه

ضرورة قيام حكومة جديدة بدون إسلاميين. وبإعانة من الإسلاميين.

(وبدون إسلاميين وبإعانة من الإسلاميين ) هي المعادلة التي تجعل حمدوك يحادث الإسلاميين في كوبر وفي تركيا وفي لندن وفي أوروبا عامة وفي الخرطوم2 وفي القاهرة

وحمدوك. سوف يستخدم مجموعة تسع والآخرين لإقناع الإسلاميين بدعمهم بحيث يصبحون هم حكومة رئسيها حمدوك وحواسها الخمسة هم الإسلاميون بحيث لا يظهر للإسلاميين أثر في كل هذا.

والأسبوع الماضي ترامب يستعين بساحرة رآها الناس على الشبكة

والأسبوع هذا حمدوك. سوف يستعين بساحرة.

والسوق العربي يقول إن حمدوك الآن يشتري البخور والودع. وفضلات قردة عزباء.

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بريد..

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السادة الذين يتصلون بنا لمعرفة ما يفعلونه دعماً لمشروع عطاء

نستطيع تحويل هواتفكم إلى المركز الذي يدير مشروع عطاء.

ولعل من يستطيع منكم أن يشتري المواد التموينية يسارع بشراء الدقيق.

لأن نهاية الأسبوع هذا تشهد نهاية آخر جوال من الدقيق..

السادة الذين يسألوننا عن الدعم السياسي.

الظاهرة التي تندفع منذ أمس الأول. هي ظاهرة تبرع الآلاف من الناس وكلهم من المغتربين بمئات الآلاف من الدولارات للحكومة الجديدة.

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صحيفة الانتباهة