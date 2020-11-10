إخضاع سائقي البصات السفرية لفحص المخدرات والكحول

نفذت الادارة العامة للمرور عبر دائرة المرور السريع حملاتها المتواصلة لاخضاع سائقي البصات السفرية لفحص المخدرات والكحول والموأثرات العقلية للتأكد من اهليتهم لقيادة المركبات بأمان من محطة التحرك الي وجهتهم النهائية

الي ذلك اوضح العميد شرطة حقوقي/ كمال حامد الضي مدير دائرة المرور السريع وفق المكتب الصحفي للشرطة ان الاختبار جاء وفقا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة و اللواء شرطه حقوقي مدثر عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للمرور في تنفيذ متطلبات السلامة بالطرق القومية وطرق المرور السريع واستمرار حملات الفحوصات الراتبة لاخضاع سائقي المركبات لفحص المخدرات و الكحول والمؤثرات العقليه بطرق المرور السريع العابرة لولايات شمال وغرب وجنوب كردفان وولايتي الجزيرة وشمال دارفور حيث خضع عدد 25 سائقا تم اختيارهم عشوائيا بالطرق القومية وجاءت نتائج عدد4 منهم إيجابية وأضاف العميد كمال استمرار هذة الإجراءات كامتداد لحملات الادارة العامة للمرور بباقي الولايات.مبينا أن ادارته



بولايه الجزيرة بدأت إجراءات الفحص بمعبر مدني شمال بحضور اللواء شرطة حقوقي إبراهيم شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة و مدير مرور الولايه

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وان هذة الإجراءات تهدف لضمان سلامة المسافرين من وإلى الولايه المعنية مستهدفين السائق الكفء وإبعاد السائق غير المؤهل.

يذكر أن تلك الإجراءات الوقائية تأتي في إطار جهود وحرص الادارة العامة للمرور للتأكد من اهلية السائق وجاهزيته لقيادة البصات السفريه بطريق المرور السريع.



وان عقوبات فورية يتم تطبيقها على السائقين الذين تكون نتائج فحصهم (موجبه) وذلك حسب اللوائح والقوانين المعمول بها وكذلك تطبق علي مستخدمي الطريق القومي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)