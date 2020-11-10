عرمان : الحركة الشعبية ستتحول لحزب سياسي وتتخلى عن جيشها لصالح جيش قومي

دعا رئيس وفد المقدمة الجبهة الثورية السودانية، ياسر سعيد عرمان، لدى مخاطبته جماهير النيل الأزرق اليوم باستاد الدمازين للصبر على صعوبات الانتقال وضرورة العمل بين المكونات كافة لبناء الوطن الواحد.

ونادى عرمان بضرورة بناء جيش سوداني مهني بعيداً عن الاستقطاب السياسي، وكشف عن تحول الحركة الشعبية لحزب سياسي والتخلى عن جيشها لصالح جيش قومي ومهني واحد.

وقال “هذا الوطن يسع الجميع، والحكم الذاتي لكل اهل النيل الأزرق بمختلف مكوناتهم” واوضح أن تنمية الريف هي أساس التطوير والنماء و ضرورة إيجاد سياسة بديلة لتنمية الريف والمدينة على السواء. وقال وفق( سونا) إن الحكم الذاتي للمنطقتين هو مشروع لوحدة السودان، ووصف الاتفاقية بالمشرفة للحكومة وأطراف العملية السلمية، داعياً مكونات الثورة لتحمل المسؤولية كاملة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)