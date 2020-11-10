مبعوث خاص يسلم حمدوك رسالة آبي أحمد

استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه الثلاثاء قيدو أندرقاشو -المستشار الخاص لرئيس الوزراء الاثيوبي، والذي نقل لـ د. حمدوك رسالة من نظيرهِ الاثيوبي د. آبي أحمد علي، بشأن التطورات في اثيوبيا وخاصةً إقليم التقراي. وأكد رئيس الوزراء وفق ( سونا) اهتمامه بما يجري في إثيوبيا، مشيراً لاتصالاته المستمرة بنظيره الإثيوبي د. آبي أحمد، في إطار حرص السودان على أمن واستقرار اثيوبيا، انطلاقاً من الوشائج والعُرى القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أعرب عن ثقته في مقدرة الأشقاء الاثيوبيين على تجاوز الأزمة الحاليّة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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