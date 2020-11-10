البرهان يلتقي وفد تحالف سودان العدالة

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه وفد تحالف سودان العدالة (تسع) برئاسة الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس التحالف. وقال العقار أن اللقاء تطرق إلى هموم وقضايا البلاد في المرحلة الانتقالية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة. وأشار وفق ( سونا) إلى أهمية الإتصال مع القوى السياسية والمجتمعية ودعم المبادرات الرامية إلى المصالحة الوطنية مثل مبادرة تسامح ومبادرة الشيخ الياقوت ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع نداء الوطن والجبهة الثورية والتواصل مع الحركات المسلحة من الحركة الشعبية تحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار وحركة العدل والمساواة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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