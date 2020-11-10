قفز معدل التضخم في السودان إلى 229,85 % خلال شهر أكتوبر مقارنة بـ 212,29% في شهر سبتمبر وذلك على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفع معدل التغير السنوي (التضخم) لشهر اكتوبر في سبعة عشر ولاية وفق( سونا) وبلغ اعلى معدل 351.33% فى ولاية الجزيرة وادني معدل 187.70% فى ولاية سنار بينما سجلت ولاية غرب دارفور استقرارا الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معدل التضخم يسجل 229.85% فى شهر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.