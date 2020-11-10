في تمهيدي البطولة الإفريقية المريخ يبدأ بـ (أوتوهو) والهلال ينازل فريق المفاجآت

أوقعت قرعة البطولة الإفريقية فريقي القمة الهلال والمريخ في مواجهات مهمة خلال الدور التمهيدي حيث وبحسب القرعة فإن المريخ سيبدأ مشواره أمام بطل الكنغو برازافيل فريق أوتوهو، بينما سيواجه الهلال فريق فابرز الأوغندي.

وأوقعت القرعة بحسب صحيفة السوداني ناديي القمة في مسارات صعبة نسبياً حيث وحالما تخطي المريخ، الدور التمهيدي من دوري الأبطال فانه سيكون مرشحاً لمقابلة الفائز من انيمبا النيجيري ومنافسه بطل بوركينا فاسو نادي رحيمو، بينما سيحل الهلال ضيفاً على الفائز من نواذيبو الموريتاني ونظيره الاشانتي كوتوكو الغاني.

ويوصف فريق اوتوهو الكنغولي، منافس المريخ المرتقب بانه من الاندية الصاعدة حديثاً التي تملك طموحا عاليا مما يشكل خطورة على المريخ الذي يجب ان يستعد للمنافس بصورة لائقة حتى يحقق الفوز ويتجاوز عتبة الدور التمهيدي التي ظل النادي يتعثر فيها خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

وبالمقابل لن تكون مهمة الهلال امام بطل اوغندا فابرز سهلة، اذ ان الاخير من الفرق الصاعدة في الكرة الاوغندية وتملك مقدرات مالية ضخمة ولها طموح وهي من الاندية التي تحقق مفاجآت حيث سبق وان اطاحت بالمريخ من المنافسة قبل عامين من الآن يشار الى ان ناديي القمة الهلال والمريخ بدآ الاعداد استعداداً لبداية المشوار في البطولة الإفريقية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)