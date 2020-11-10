عريس يعترض على فاتورة الوزيرات المرافقات للعروس

في إحدى الكوفيرات ببحري قام العريس وأصدقائه بإيصال العروس ومرافقاتها إلى الكوافير، وبعد عودة العريس بعدة ساعات تم إعطائه الفاتورة الخاصة بالعروس وأربعة من صديقاتها، حيث قمن بعمل كافة الخدمات الموجودة في الكوافير من حمام مغربي وحنة ومكوة ..الخ..

وبحسب صحيفة الدار، عند رؤية العريس للفاتورة جحظت عيناه فتحدث بغضب مع العروس بهذا الإسراف الذي لم يتوقعه, حيث كان يعتقد بأن تكون الوزيرة واحدة، الأمر الذي أدى إلى بكاء العروس.

قام أصدقاء العريس بتهدئته وتذكيره بأن هذه ليلة فرحه وفرح العروس وصديقاتها، ليقوم بعد ذلك بدفع قيمة الفاتورة الباهظة واصطحاب عروسته، وقد علت في وجهه ابتسامة بعد الغضب الوقتي الذي بددته كلمات أصدقائه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)