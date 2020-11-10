رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي ينعون د. صائب عريقات

نعي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.
ومجلس السيادة، إذ ينعيه إنما ينعي للأمتين العربية والإسلامية قائداً ومناضلاً عربياً بارزاً كرّس حياته وطاقاته لخدمة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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