عاجل.. آلاف الإثيوبيين فروا إلى السودان هربا من المعارك

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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أفاد مسؤول حكومي إثيوبي لـ"فرانس برس"، بأن آلاف الاثيوبيين عبروا اليوم الثلاثاء، الحدود إلى السودان طلبا للجوء، وهربا من المعارك في بلادهم.
وأفادت وسائل إعلام حكومية سودانية، بأن العشرات من الإثيوبيين بينهم جنود في الجيش، فروا من القتال المحتدم في إقليم تيغراي المضطرب إلى السودان.
وأكدت مصادر إثيوبية لوكالة "رويترز"، أن الصراع شمال البلاد في المنطقة المتاخمة لإريتريا والسودان، تسبب في مقتل المئات، على الرغم من سعي رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة المواطنين بأن "بلاده لن تنزلق إلى حرب أهلية".
وشهد إقليم تيغراي الإثيوبي ضربات جوية عديدة في الأيام الماضية، جراء تكثيف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الحملة العسكرية في تلك المنطقة.
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