وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية، نيابةً عن شركة أوهاف للتعدين، عقد استيراد مصنع لمعالجة مخلفات التعدين مع شركة جينيونغ الصينية. وقال مدير عام الشركة مبارك اردول في تصريح صحفي أمس، إن تجهيز المصنع سيتم خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد، بحسب الاتفاق المضمن في العقد، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الانتهاء من عمليات تركيب المصنع وتسليمه، ستكون بعد ثلاثة اشهر أخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استيراد مصنع لمعالجة مخلفات التعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.