مصادر أمريكية: إدارة بايدن لن تتراجع عن الصفقة مع السودان

أكدت مصادر أمريكية، استمرار إدارة الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن في اتفاقية إبراهام الرامية للتطبيع بين الشرق الأوسط وإسرائيل والسودان، ووصفتها بالإرث التاريخي العظيم. وقالت: “بغض النظر عن التغيير في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، فإنها لن تتراجع عن سياسة صفقة إبراهام في الشرق الأوسط كون ذلك يُعد عودة إلى سياسات الماضي الفاشلة وتغييراً سلبياً للعديد من التغييرات الإيجابية التي نتجت عن الصفقة”،

وأضافت بأن توسع اتفاقيات إبراهام لتشمل السودان، خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون مع إسرائيل بشكل أكبر وخلق فرص للسودان وإسرائيل لتعميق علاقتهما الاقتصادية وتحسين حياة شعبيهما، وتابعت بأنّ موجة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية تُعد إرثاً تاريخياً عظيماً ستحافظ الإدارات الأمريكية المُتعاقبة عليه. وشددت على أنّ الرئيس دونالد ترمب نجح فيما فشل فيه الرؤساء الأمريكيون على مدار (30) عاماً وهم يحاولون إبرام اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والشرق الأوسط ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأضافت بحسب صحيفة الصيحة، “نقل الرئيس دونالد ترمب السفارة في أقل من عامين من تَولِّيه منصبه ومن ثَمّ بدأ إنفاذ اتفاقية إبراهام”، ووصفتها بأنها اتفاقية سلام صنع التاريخ للشرق الأوسط كونها نَجحت فيما فشلت في إنفاذه الأمم المتحدة على مدار (30) عاماً الماضية.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)