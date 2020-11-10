السجن عامين لمدان بالاحتيال باسم شركة شهيرة

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكماً قضى بالسجن عامين ورد مبالغ الشاكي عبارة عن (6) ملايين و16 ألف جنيه في مواجهة أربعيني متهم بالاحتيال باسم شركة شهيرة بالخرطوم.

وقدم الدفاع أسباباً مخففة للعقوبة وذلك بأن المتهم لم يسبق إدانته في جريمة وهو العائل الوحيد لزوجتين وأبناء كما أنه يعاني من مرض السرطان.

وجاء في حيثيات القرار بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المتهم استلم المبلغ واختفى، وسرد للشاكي سيرة ذاتية عن شركة شهيرة لا علاقة له بها ليأخذ المبلغ من الشاكي ويتوارى عن الأنظار، ليمثل صورة واضحة للكسب غير المشروع.

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وأفاد شاهد اتهام أن المتهم اتصل به وطلب حساب شاهد ودخل المبلغ حساب الآخر الذي حضر المفاوضات الهاتفية بين الشاكي والمتهم.

وبعد سماع المحكمة لأقوال المتحري وشهود الاتهام والدفاع أصدرت الحكم أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)