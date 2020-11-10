سرقة مشغل لتصنيع الملابس الجاهزة

تحقق شرطة أم درمان جنوب في بلاغ سرقة مشغل رجل في العقد السادس من عمره، حيث تقدم ببلاغ يفيد بأنه فقد عدد (2) رأس ماكينة خياطة بلون أبيض، ماركة جوكي كهربائية وكمية من الملابس الجاهزة بألوان مختلفة، قيمة الأشياء المفقودة (550) ألف جنيه وذلك بسوق أبوزبد.

تم استجواب المبلغ الذي أفاد بملكية (مشغل) بسوق أبوزبد لتصنيع الجلاليب الرجالية الجاهزة.. بتاريخ وزمن الحادث اتصل عليه جاره وأخبره بأن محله مكسور.. وعند حضوره فقد الأشياء موضوع البلاغ.

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فور تلقي البلاغ تمت زيارة مكان الحادث بواسطة المتحري وتيم المباحث حيث تم رسمه كروكياً.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم تحرير نشرة جنائية بأوصاف المسروقات وتكوين تيم من المباحث للبحث وجمع المعلومات للوصول إلى الجناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)