شاهد بالفيديو: سعودي يتحدث اللهجة السودانية ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يتحدث اللهجة السودانية بطلاقة ويشعل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إجادته لاستخدام بعض الكلمات السودانية. وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد أظهر الفيديو الذي تم تداوله الشاب السعودي وهو يتحدث مع سوداني مقلداً اللهجة السودانية التي نجح في إجادتها ، حيث قال السوداني إن ذلك الشاب يستحق أن يعطى الهوية السودانية دون أي شهود. Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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