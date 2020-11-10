عشريني ينهي حياته شنقاً بأم درمان

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إنهاء حياته شنقاً بمنزله بأم درمان، حيث تقدم شقيق المتوفي ببلاغ لقسم الاسكان بأم درمان أفاد فيه أنه وجد أخيه معلقاً من رقبته داخل المنزل في وضعية (الشنق).

وفور تلقي البلاغ تحرك الضابط المناوب وقوة من القسم وفريق مسرح الحادث إلى مكان الواقعة، وتم التحري مع شقيقة المتوفي التي لم تكن في المنزل وقت وقوع الحادثة.

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وقد أكد أشقاء المرحوم بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأنه كان يعاني من اضطرابات عقلية أدخل على إثرها مستشفى التجاني الماحي.

وتم عمل الإجراءات الفنية بواسطة تيم مسرح الحادث، وارسال الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)