عاجل… وفاة د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بكورونا

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن صائب عريقات، أحد الأصوات البارزة على المسرح السياسي الفلسطيني على مدى عقود، توفي الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر 65 عاماً.

وأكد عضو كبير في حركة فتح، أقوى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الخبر في وقت لاحق.

وكان عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة وانهارت في 2014. كما كان أميناً عاماً لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضواً بحركة فتح.

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وقد أعلن مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي في القدس حيث كان يتلقى العلاج تدهور صحة عريقات، واصفاً حالته بأنها “حرجة”.

وكان عريقات المصاب بتليف رئوي، خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعطى تعليمات بحسب فرانس 24، بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)