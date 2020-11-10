عاجل.. المبعوث الأمريكى يعقد لقاءات حول مابعد رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

يزور السودان حاليا المبعوث الامريكي للسودان، السفير دونالد بوث، لعقد لقاءات مع كبار المسئولين السودانيين حول ما يترتب على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وإعداد السودان لاستقبال الاستثمارات الخارجية. ونقلت وكالة أنباء السودان، أن بوث استهل لقاءاته في السودان، أمس الاثنين، بلقاء مع وزير الصناعة و التجارة مدني عباس مدني حيث أشارت السفارة الامريكية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث التقى بوزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني" للمساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب." والتقى بوث يوم الاثنين محمد الشابك؛ وكيل وزارة العمل والتنمية في حضورإمبر باسكت نائبة رئيس بعثة السفارة الأمريكيّة بالخرطوم. وتناوَلَ اللقاء موقف السودان من تنفيذ اتفاقيّات العمل الدوليّة؛ والجهود المبذولة من الوزارة في إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمارالأجنبيّ في السودان. كما تطرّقَ اللقاء إلى موقف مشروع الدعم النقديّ الأسريّ والمشاريع المختلفة للوزارة في مجال الحماية الاجتماعيّة. وأكّدَ السيد الوكيل خلال اللقاء على ضرورة دعم اتفاقيّة جوبا ومشاريع عودة اللاجئين والنازحين؛ وتعزيز جهود السلام في السودان. المبعوث الامريكي سيلتقي اليوم بالدكتورة هبة محمد على، وزيرة المالية وتتواصل لقاءت المبعوث الامريكي يوم الخميس، حيث يلتقي بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبالسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك .

