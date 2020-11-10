مجلس ادارة مشروع الجزيرة يخفض الرسوم الادارية

اعتمد مجلس إدارة مشروع الجزيرة أمس تخفيض رسوم الادارة للموسم الحالي من 1450 جنيه الى 950 جنيه للفدان فيما ابقى علي رسوم مياه الري بواقع 500 جنيه للفدان ليصبح اجمالي فئة رسوم خدمات الادارة والري لكل المحاصيل علي مستوى الفدان 1450 جنيه بدلا عن 1940 جنيه للفدان . واكد محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق أن تكلفة رسوم خدمات الادارة والري ستنعكس على تقديم الخدمات الفنية للمزارعين في مجالات الارشاد والوقاية والاكثار والتدريب وتأهيل بنيات الري. Advertisements من جهته أرجع عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزراعي الجزيره والمناقل عثمان حسان تخفيض رسوم الادارة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج . ودعا بحسب صحيفة الجريدة،المزراعين للالتزام بسداد رسوم الادارة والمياه لضمان تامين مسيرة المشروع . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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