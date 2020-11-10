مواطن يذبح لصاً ويسلم نفسه للشرطة بمدني

لقى لص حتفه ذبحا وسط سوق ودمدني من قبل أحد المواطنين. وتعود تفاصيل الحادثة طبقا لافادات شهود عيان إلى أن عدد من اللصوص حاولوا الاعتداء على احد المواطنين المرافقين لأحد المرضى بمستشفى مدني وكان يحمل معه مبلغ من المال وهاتف جوال وعلى الفور قام المواطن بحسب صحيفة الجريدة، بذبح احد اللصوص والاجهاز عليه فى الحال واصابة اثنين اخرين ومن ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة الأوسط بمدني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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