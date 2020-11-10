ظهرت المطربة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة ندى محمد عثمان القلعة في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع أحد عازفيها قبل بداية حفل خاص بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد جاء الحوار الذي دار بين الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وعازفها فكاهي وتبادلات فيه القلعة وعازفها القفشات والضحكات.
حيث اقسمت الفنانة بأن عازفها كرستوفر أكبر منها بعامين وهو ما نفاه العازف لتصر الفنانة على ذلك وسط ضحكاتها وضحكات عازفها.
وفي نهاية الفيديو الذي رصدهته محررة موقع النيلين فقد وجه العازف سؤال من باب المداعبة والمزاح للقلعة قال فيه (عشة الجبل أكبر منك بكم سنة؟ لترد عليه الفنان “متخلف” وهي ضاحكة, وبرر لها العازف بأن السؤال طرحه أحد المتابعين للفيديو المباشر, لتنصحه الفنانة بعدم ذكر الأسماء.
الجدير بالذكر أن الفنانة ندى القلعة تربطها علاقة مميزة يسودها الحب والاحترام مع كل أفراد فرقتها العازفين حيث ظهرت في عدد من المقاطع وهي تمازحهم خلال الحفلات وهم كذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عازف الفنان ندى القلعة يوجه لها سؤال: (عشة الجبل أكبر منك بكم سنة؟) والقلعة ترد عليه (متخلف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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