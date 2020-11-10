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الري تقدم عدداً من الطلمبات لتشغيل الآبار بغرب دارفور

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شكا والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، من مُواجهة الولاية نقصاً حاداً في مياه الشرب، فيما تعهّد وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس، بتقديم المساعدات الممكنة كافة لتوفير مياه الشرب للولاية.

 

وأعلن الوزير خلال لقائه الوالي أمس بحسب صحيفة الصيحة، تقديم عدد من الطلمبات لتشغيل الآبار المتوقفة بمدينة الجنينة، بجانب السير في عمليات حفر الآبار ضمن برامج حصاد المياه متى ما توافرت الأموال اللازمة بذلك من وزارة المالية والصناديق العربية.

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وقال عباس إن مساعدة الولايات الطرفية والخارجة من النزاعات لها الأولوية القصوى لدى الوزارة، وأضاف بأن وزارة الري مُستعدة لتقديم الدعم الفني دون أي تكلفة وفِي أيِّ وقتٍ.

 

من جانبه، أكد الدومة أنّ ولايته تعاني من نقصٍ حادٍ في مياه الشرب، باعتبارها ولاية خارجة من النزاعات والصراعات التي عطّلت كل المشاريع خَاصّةً آبار المياه، وأعرب عن تقديره للمُساعدات التي وعدت وزارة الري بتقديمها للولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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