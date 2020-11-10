شرطة نهر النيل توقع بأكبر شبكة للإتجار في الوقود

ضبطت شرطة ولاية نهر النيل، عبر إدارة الشرطة الأمنية، كميات كبيرة من الوقود المُهرّب معروض للبيع والإتجار بالسوق الأسود على بُعد (45) كيلو متراً شرق عطبرة.

وأكّد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة خالد حسان في تصريحات أمس بحسب صحيفة الصيحة، أنّ أجهزته الشرطية المُختصة ضبطت الكميات في الساعات الأولى من صباح أمس، عقب عملية مُداهمة لأحد مواقع السوق الأسود للوقود.

وقال إنّ الكميات المضبوطة تم استجلابها من أحد التجار الموقوفين رهن التحقيق من أحد تناكر الوقود المدعوم دون تصديقٍ, وأضاف حسان بأن الكميات المحتجزة بلغت نحو (58) برميل بنزين، (35) جركانة كبيرة سعة (16) جالوناً، و(2) عربة بوكس ومبالغ مالية كبيرة كحصاد عمليات إتجار.

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ونوه لتوقيف (4) متهمين رهن الاحتجاز والتحري يُواجهون بلاغات بقسم شرطة عطبرة تحت المواد (5/ 8/ 10) من قانون حماية المستهلك وأمر الطوارئ رقم (3) ولائي، إضافةً للمادة (20) من قانون الدفاع المدني، وأكد أن الشرطه ستظل عيناً ساهرةً لردع وتفكيك شبكات المُتاجرة في معاش وحاجيات المواطن الأساسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)