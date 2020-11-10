والد الشهيد عدي يطالب النيابة العامة بتحرير خطاب بعجزها عن توفير العدالة

طلب بشير نوري والد الشهيد عدي(14) عاماً بخطاب تقدم به للنائب العام مولانا تاج السر الحبر رفع حصانة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، لمقاضاته عن مقتل إبنه بمنطقة امبدة في الرابع من يونيو العام الماضي، وكانت النيابة العامة قد خاطبت مدير عام قوات الشرطة لتحديد القوة الشرطية التي كانت بالمنطقة لحظة قنص الشهيد عقب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة فى الثالث من يونيو العام الماضي.

واتهم نوري فى تصريحات خاصة قالها بحسب صحيفة الجريدة، النيابة العامة بعدم المقدرة على تحقيق العدالة فى البلاد قائلا إنه لا يزال يطارد النائب العام مولانا تاج السر الحبر من أجل الرد على دعوته وخطاباته التي كان آخرها بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وأضاف نوري أنه خير النائب العام لجمهورية السودان بأربعة خيارات أولها توجيه الاتهام إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان أو وضع والد الشهيد بالسجن أو إطلاق الرصاص عليه وبالعدم تحرير خطاب من حكومة السودان بعجزها عن تحقيق العدالة لأسر الشهداء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)