شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية هبة الجندي تظهر بملابس مثيرة للجدل وتكشف عن “ساقيها” خلال جلسة تصوير خاصة

نشرت الإعلامية السودانية الصاعدة هبة الجندي صورة حديثة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت من خلال وهي ترتدي فستان قصير كشف عن ساقيها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أثارت الصورة ضجة واسعة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة بعد أن تم تداولها على أكثر من صفحة تنشط على فيسبوك.

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وانتقد معلقون على الصورة المظهر الذي ظهرت به هبة الجندي خلال جلسة التصوير الخاصة ونصحوها بالحشمة والابتعاد عن ارتداء الملابس المثيرة للجدل.

بينما دافع عنها البعض ونصحوها بالاستمرار في مواكبة الموضة وأعتبر هؤلاء أن الانتقادات يجب أن تكون منطقية وبالنسبة للأزياء والملابس فإن الأمر حرية شخصية وكل انسان حر في ما يرتديه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)