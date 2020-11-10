المخابز تطالب بتعديل التسعيرة وتلوح بوقفة احتجاجية

أعلن عضو تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة، عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً الأربعاء، حال عدم صدور قرارات واضحة بشأن تعديل تسعيرة الخبز من قبل وزارة الصناعة ووالي الخرطوم.

وشكا عكاشة لمصادر أمس، من ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز، وقال إن أصحاب المخابز أصبحوا مهددين بدخول السجون في حالة عدم تعديل سعر الخبز، وأشار إلى تكبدهم خسائر طائلة وتراكم المديونيات جراء الاستمرار في العمل مما أدى إلى تآكل رؤوس الأموال.

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ونوه عكاشة إلى الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود والغاز بحيث ارتفع سعر الجازولين المدعوم من (800) جنيه إلى ما بين (11-18) ألف جنيه للبرميل، وسعر الغاز من (1.15) قرش إلى (4) جنيهات للتر، وأكد أن أصحاب شركات الغاز شرعوا في زيادة الأسعار دون أي منشور رسمي، وأشار إلى زيادات كبيرة في سعر كرتونة الخميرة التي وصلت (6.600) جنيه والزيت (5.700) جنيه، وطالب عكاشة بحسب صحيفة الصيحة، بحل المشكلات التي تواجهها أصحاب المخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)