عالقو الطيران المدني: قرار إعادة التعيين لم يشمل جميع المفصولين

دخل اعتصام العالقين بالطيران المدني يومه الـ (142) أمس بساحة سلطة الطيران المدني بمطار الخرطوم.وأكدت لجنة العالقين بسلطة الطيران المدني أن القضية تتمثل في تحديد ديوان شؤون الخدمة 192 وظيفة مختلفة لتسكين العالقين ونوهت إلى أن لوحة إعلانات الإدارة تضمنت 64 وظيفة فقط لسلطة الطيران المدني وطالبت اللجنة بإعادة تعيين 116 من العالقين للشركة القابضة للمطارات بصورة نهائية.

وشددت اللجنة على أن الخطوة الأخيرة تتعارض مع لوائح ديوان شئون الخدمة لجهة أن الشركة القابضة تعمل بقانون الشركات 1925م المُعدل عام 2015م وأن سلطة الطيران المدني خاضعة لقانون الخدمة المدنية القومية للعام 2007م .

وتمسكت لجنة العالقين بإنشاء وظائف الطيران المدني وفقا للقانون وفتوى الديوان لتُبقي سلطة الطيران المدني على العدد الذي تريده وأن تستوعب الشركة القابضة بقية العالقين كمنتدبين.

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وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، أن وظائف الديوان لتسكين العالقين لم تنفذ على أرض الواقع رغم أن تنفيذها كان ينبغي أن يتم منذ أن أعلن الديوان عنها بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)