  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

الشعبي يصدر تصريحاً حول انسحاب الشيوعي من ائتلاف قوى التغيير الحاكم

مجلس السيادة يعلن دعمه وثقته في النائب العام

بدء تدفق أعداد من الفارين من القتال في إثيوبيا إلى السودان

كباشي يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال أطراف العملية السلمية المُوقّعة على اتفاق جوبا للسلام

صحيفة صوت الأمة:

مريم تتعافي وإإخضاع الإمام الصادق للبرتكول المشدد للعلاج

سرقة ( بلف) توقف الإمداد المائي في (6) مناطق بالخرطوم

هجوم مسلح على مقر إزالة التمكين بسنار

تسييرية العاملين بهيئة المواني البحرية تعلن الإضراب

صحيفة السوداني الدولية:

مجلس نظارات البجا يجدد تمسكه بمخرجات مؤتمر سنكات

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حركة عبدالواحد نور تتهم الحكومة السودانية بدعم المنشق ذي النون

وقائع تؤجل محكمة علي عثمان وآخرين

الري تقدم طلمبات مياه لغرب دارفور

ممثلون للإتحاد الأوروبي يجتمعون بوزير الخارجية

ارتفاع حدة الخلافات داخل الجبهة الثورية وإلغاء مؤتمر صحفي لـ”عرمان”

صحيفة الوطن:

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مقتل شرطي بجنوب كردفان والقبض على المتهمين

ضبط أدوية فاسدة بالنيل الأبيض

سرقة “بلف” تقطع المياه عن أحياء بالخرطوم

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية الأحد لاستقبال قيادات السلام

مسؤل اسرائيلي يكشف عن تفاصيل الاتفاق مع السودان

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان يطلع على جهود الإدارة الأهلية بشأن الأوضاع في شرق السودان

الخرطوم تدعو جوبا لمواصلة جهودها لإلحاق الأطراف التي لم تنضم الى السلام

كباشي يترأس إجتماع اللجنة العليا لإستقبال أطراف العملية السلمية

ارتفاع في حالات الاصابة بكورونا

صحيفة أخبار اليوم:

الناطقْ الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يدلي بتصريحات جديدة لـ«اخبار اليوم» حول الإنسحاب من قحت

الصحة: تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة بالخرطوم

كباشي يترأس إجتماع اللجنة العليا لإستقبال أطراف العملية السلمية

مجلس السيادة يجيز تقرير النائب العام حول اداء الاجهزة العدلية ويناقش العقبات التي تواجه النيابة العامة

الاستاذ عاصم البلال الطيب يكتب: المواطن رئيساً للسيادة والوزارة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)