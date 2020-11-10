تحذير من كارثة تعطل مصفاة الخرطوم ومطالبات للمالية بتوفير 500 مليون دولار لاستيراد مواد نفطية

حذر خبراء ومراقبون، من تعطل وشيك لمصفاة الخرطوم للبترول، بضاحية الجيلي، شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن تخطت فترة صيانتها المواقيت المحددة، وحذروا من التأثيرات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي ستنعكس على البلاد حال تعطل المصفاة.
وكشف مساء الإثنين مصدر مطلع بالمصفاة لصحيفة أخبار الخليج 365 أن إدارة المصفاة تستعجل الحكومة للموافقة على ترتيبات موعد الصيانة وتصديق ميزانية الصيانة بصورة عاجلة وحمل المصدر وزارتي المالية والطاقة مسئولية تأخير صيانة المصفاة بحجة توفير المبالغ اللازمة للصيانة وتوفير مبالغ كبيرة لضمان استيراد المواد البترولية لفترة توقف المصفاة للصيانة التي قد تمتد لشهرين.
وقال الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة أخبار الخليج 365 أنه يتحتم على وزراة المالية تخصيص إعتمادات كافية لإستيراد الوقود قبل موعد توقف المصفاة لأعمال الصيانة وأضاف (على وزارة المالية توفير ما لا يقل عن 500 مليون دولار لإستيراد المشتقات البترولية المتنوعة لضمان إستمرار الحياة بشكل طبيعي في السودان خلال فترة توقف المصفاة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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