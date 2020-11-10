مستشفي العيون بالخرطوم يستقبل ( 400) مريض يوميًا رغم نقص التجهيزات الطبية

كشفت الدكتورة سمية علي محمد دبورة؛ المدير العام للمستشفى التعليمي للعيون الخرطوم عن حوجة المستشفى الذي يتردد إليه يوميًا أكثر من 400 مريض، لمزيد من الأجهزة والمعدات المتعلقة بالعيون ليؤدى دوره المطلوب.

وأشارت وفق صحيفة (سونا) إلى إعادة التأهيل الذي تم فى نظام التشغيل وتوفير بعض الأجهزة والمعدات الطيبة وإعادة تأهيل غرفة العمليات بكافة المطلوبات التى تعرضت للتلف والتدمير أثناء فض الاعتصام، حيث تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه، مؤكدة على أهمية توفير أجهزة للكشف بالصورة الملونة للقرنية

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