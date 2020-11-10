مستشفي العيون بالخرطوم يستقبل ( 400) مريض يوميًا رغم نقص التجهيزات الطبية

كشفت الدكتورة سمية علي محمد دبورة؛ المدير العام للمستشفى التعليمي للعيون الخرطوم عن حوجة المستشفى الذي يتردد إليه يوميًا أكثر من 400 مريض، لمزيد من الأجهزة والمعدات المتعلقة بالعيون ليؤدى دوره المطلوب.
وأشارت وفق صحيفة (سونا) إلى إعادة التأهيل الذي تم فى نظام التشغيل وتوفير بعض الأجهزة والمعدات الطيبة وإعادة تأهيل غرفة العمليات بكافة المطلوبات التى تعرضت للتلف والتدمير أثناء فض الاعتصام، حيث تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه، مؤكدة على أهمية توفير أجهزة للكشف بالصورة الملونة للقرنية
وتحدثت حول الجهود التى بذلتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم؛ فضلاً عن تعاون المنظمات الطوعية، خاصة منظمة “صادقات” لتوفير بعض الأجهزة والمعدات الطبية،
وذكرت أن الإدارة ساهمت بصورة شخصية فى توفير بعض متطلبات المستشفى وأكدت على أهمية إعادة تأهيل المعمل وتوفير الأجهزة له لتواكب التطورات الحديثة فى عمليات الفحوصات اللازمة، كما أشارت الى الجهود التى بذلت لتطوير قسم الشبكية وافتتاح معرض النظارات وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت استقطابًا كبيرًا لأطباء مميزين فى كافة التخصصات الخاصة بالعيون.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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