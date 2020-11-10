“السيادي”: تحوطات لتفادي آثار الحرب الإثيوبية على السودان

بدد عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي المخاوف حول المبالغ التي دفعتها الخرطوم للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقابل شطب السودان من قائمة الارهاب وقال ان القرار التنفيذي اتخذه ترامب لا يمكن الغائه باخر

وتابع وفق صحيفة اليوم التالي:”نحن مطمئنون للادارة الجديدة برئاسة جو بايدن من هذه الناحية وانه لا عودة للوراء”: بينما كشف عن تحسبهم للحرب الدائرة في إثيوبيا وتأثير الامر علي السودان

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وقال عضو كباشي في الجزء الثاني من الحوار مع اليوم التالي ينشر بالداخل ان العلاقات مع اسرائيل وصلت الي حدها الادني بعيداً عن تبادل العداء منوها الى ان الحديث عن فتح سفارات وتمثيل دبلوماسي يعد سابقا لاوانه . وأضاف ان خطوات التطبيع تعتبر تنفيذ لواجباتهم الدستورية فيما يتعلق بتحديد مسارات العلاقات الدولية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)